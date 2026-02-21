LIVE Superbike GP Australia 2026 in DIRETTA | Bulega per il primo acuto in gara-1

Nicolò Bulega ha conquistato il miglior tempo nelle prove libere del GP Australia 2026, causando entusiasmo tra i tifosi italiani. La sua prestazione ha sorpreso tutti, visto che finora non aveva ancora ottenuto un risultato convincente in questa stagione. Il pilota della Ducati si prepara ora alla gara-1, sperando di migliorare il suo record e di ottenere il primo acuto. La corsa si svolgerà tra poche ore, con la speranza di vedere una sfida emozionante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Australia 2026, Bulega cerca la prima vittoria stagionale. La stagione 2026 del nuovo mondiale Superbike è finalmente iniziata nel teatro australiano del circuito di Phillip Island, senza il suo campione del mondo Toprak Razgatlioglu passato in MotoGP. La Superbike sembra, ovviamente, affare per un uomo solo: Nicolò Bulega, infatti il vicecampione del mondo ha comandato la classifica di entrambe le sessioni iniziali, siglando uno strepitoso 1’28.858 in FP1 e correndo sul passo del 1’29 basso nella seconda sessione.🔗 Leggi su Oasport.it

Superbike, GP Australia 2026: orari Superpole e gara-1, tv, streamingIl GP d’Australia del 2026 ha attirato l’attenzione dei tifosi di motociclismo, perché segna l’inizio ufficiale del Campionato Superbike.

Superbike, GP Australia 2026: programma, orari, tv, streamingIl GP d’Australia di superbike del 2026 si svolge a Phillip Island, dove i piloti scendono in pista per la prima gara della stagione.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.