Cbf Balducci cuore e nervi saldi In Romagna ballano meglio loro

Il Cbf Balducci di Romagna si distingue per stabilità e determinazione. In una partita equilibrata, hanno dimostrato solidità e concentrazione, affrontando con calma e precisione gli avversari di San Giovanni in Marignano. Questa vittoria evidenzia l'importanza di un gioco coordinato e di una strategia ben strutturata, caratteristiche che definiscono il loro approccio nel campionato regionale.

OMAG-MR 2 CBF BALDUCCI 3 OMAG-MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Nardo 19, Caruso 11, Ortolani 13, Zhuang 16, Kochurina 19, Straube 1, Panetoni (L), Brancher 4, Bracchi 1, Parini, Nicolini, Tellone (L). All. Bellano. CBF BALDUCCI MACERATA: Kokkonen 10, Crawford 2, Decortes 19, Piomboni 22, Mazzon 10, Bonelli 2, Caforio (L), Kockarevic 9, Sismondi 3, Ornoch 1, Batte, Bresciani. All. Lionetti. Arbitri: Papadopol, Caretti. Parziali: 22-25 25-22 25-18 23-25 17-19. Non si arrende la Cbf Balducci e lotta sul campo dell’Omag-MT San Giovanni in Marignano fino a conquistare 2 punti pesanti in chiave salvezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cbf Balducci, cuore e nervi saldi. In Romagna ballano meglio loro Leggi anche: Conegliano caterpillar, Cbf Balducci stritolata Leggi anche: Il derby alla Megabox, Cbf Balducci battuta Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Cbf Balducci, cuore e nervi saldi. In Romagna ballano meglio loro; Rimonte, cuore e vittoria al tie break: la Cbf Balducci espugna il PalaCervia; Cbf Balducci, rimonta da urlo e vittoria al tie-break: espugnato il PalaCervia. Macerata supera la Omag al tie break - Vittoria in volata della squadra di Leonetti al PalaCervia al termine di un match di rara intensità agonistica concluso in volata 2- corrieredellosport.it

