Goggia rivela | In discesa nervi saldi in gigante senza pressioni

Federica Goggia ha spiegato che, durante le discese, riesce a mantenere la calma, mentre in gigante si sente più rilassata perché non si mette pressione. La campionessa italiana si allena intensamente per affrontare al meglio la gara di domenica 15 febbraio sulle Tofane, in una pista nota per le sue salite ripide e le curve strette.

Milano Cortina 2026 propone una sfida di alto profilo nel gigante femminile, in programma domenica 15 febbraio sulla pista Olympia delle Tofane. Sofia Goggia, medagliata di bronzo in discesa libera e protagonista di un’uscita nel super-G con 64 centesimi di vantaggio su Federica Brignone, si prepara a tornare tra le porte larghe in una disciplina che, in Coppa del Mondo, ha mostrato segnali di tenuta e crescita. Il contesto olimpico richiede concentrazione totalizzante e gestione delle condizioni di gara fin dalle prime progressioni, elementi su cui l’azzurra ha lavorato con attenzione in vista della prova. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

