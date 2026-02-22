Il corpo di un giovane è stato rinvenuto nel porto di Civitanova Marche, dopo che si era gettato in acqua venerdì sera. La causa dell’episodio riguarda un litigio con la madre, che ha portato l'uomo a compiere il gesto estremo. I soccorritori hanno recuperato il cadavere vicino al molo sud, dove si era immerso. La scoperta è avvenuta intorno a mezzogiorno di domenica, lasciando la comunità sconvolta per la perdita improvvisa.

(Adnkronos) – E' stato trovato intorno a mezzogiorno di oggi, domenica 22 febbraio, nei pressi del molo sud di Civitanova Marche il corpo del ventenne che si è buttato nelle acque del porto dopo aver aggredito la madre venerdì sera a Pollenza. Il ragazzo aveva picchiato la donna ed era scappato di casa con l'auto fino al porto di Civitanova. Sabato mattina è stata ritrovata l'auto e nel pomeriggio, dopo le 15, i vigili del fuoco con i sommozzatori di Teramo si sono messi a cercare il ragazzo, che dalle telecamere di sorveglianza risultava essersi gettato in acqua. La madre 53enne è ricoverata all'ospedale di Macerata in coma farmacologico. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Picchia la madre e fugge a Civitanova Marche, 20enne trovato morto in mare: si sarebbe gettato dal portoUn ragazzo di 20 anni ha aggredito la madre prima di scappare e gettarsi in mare a Civitanova Marche.

Aggredisce la madre a pugni e fugge: 20enne scomparso nel porto di Civitanova MarcheUn ragazzo di circa 20 anni ha colpito ripetutamente la madre durante un litigio in casa a Pollenza e poi è fuggito verso la zona portuale di Civitanova Marche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Civitanova Marche, ritrovato corpo del giovane che si è gettato nel porto dopo aver picchiato la madre; Civitanova Marche, 20enne riduce madre in fin di vita e fugge: ricerche in corso; Giovane picchia la madre e scappa, trovato morto in mare a Civitanova Marche; Civitanova Marche, ritrovato corpo del giovane che si è gettato nel porto dopo aver picchiato la madre.

Maceratese, 20enne aggredisce la madre e si getta in mare: corpo ritrovatoIl 20enne è stato ritrovato questa mattina nel porto di Civitanova Marche. Venerdì aveva aggredito la madre a Pollenza ed era fuggito verso la costa. Le ricerche, proseguite tutta la notte, si sono ... tg24.sky.it

Ritrovato il corpo del 20enne scappato dopo aver percosso la madreEra fuggito venerdì sera, dopo aver percosso la madre Albana Kastriot, 53enne, nella loro abitazione di Pollenza, Comune dell'entroterra. Fratture al volto e il ricovero all'ospedale di Macerata. Non ... rainews.it

È stato ritrovato in acqua, attorno alle 12, il corpo senza vita del ventenne che ieri si era gettato al porto di Civitanova Marche dopo aver aggredito la madre a pugni, colpendola violentemente al volto. A confermarlo a LaPresse, fonti dei vigili del fuoco di Macer - facebook.com facebook

È stato ritrovato nelle acque del porto di Civitanova #Marche il corpo senza vita del 20enne di #Pollenza che venerdì sera aveva aggredito la madre durante una lite per poi allontanarsi in auto verso la costa. Le immagini di videosorveglianza avevano mostr x.com