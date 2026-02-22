Cisal silurato il segretario Bardelli Decretato il commissariamento

Il Cisal ha deciso di sostituire il segretario Bardelli, causando il commissariamento dell'organizzazione. La decisione è stata presa pochi giorni fa e ha provocato reazioni tra i membri. La delibera, inviata dall’ufficio centrale a Spezia, ha generato discussioni intense tra i lavoratori. La scelta si è resa necessaria dopo che Bardelli ha incontrato diverse opposizioni interne. La confederazione ha annunciato che procederà con le nuove nomine nei prossimi giorni.

La delibera della confederazione nazionale è di pochi giorni fa, con il documento romano che, una volta arrivato a Spezia, non ha mancato di fare rumore. Franco Bardelli, storico segretario provinciale di Faisa-Cisal, è stato “silurato“ dal sindacato e privato di tutte le cariche. La segreteria provinciale, che per anni lo ha visto alla guida – salvo una breve parentesi di qualche anno per via degli incarichi ricoperti in Atc – è stata azzerata e commissariata. Al comando, in questi mesi, il segretario regionale di Cisal Liguria, Andrea Gatto, che ricoprirà le funzioni in attesa del nuovo congresso con il quale saranno nominati segretario e segreteria provinciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

