Cisal silurato il segretario Bardelli Decretato il commissariamento

Il Cisal ha deciso di sostituire il segretario Bardelli, causando il commissariamento dell'organizzazione. La decisione è stata presa pochi giorni fa e ha provocato reazioni tra i membri. La delibera, inviata dall’ufficio centrale a Spezia, ha generato discussioni intense tra i lavoratori. La scelta si è resa necessaria dopo che Bardelli ha incontrato diverse opposizioni interne. La confederazione ha annunciato che procederà con le nuove nomine nei prossimi giorni.

© Lanazione.it - Cisal, silurato il segretario Bardelli. Decretato il commissariamento

La delibera della confederazione nazionale è di pochi giorni fa, con il documento romano che, una volta arrivato a Spezia, non ha mancato di fare rumore. Franco Bardelli, storico segretario provinciale di Faisa-Cisal, è stato “silurato“ dal sindacato e privato di tutte le cariche. La segreteria provinciale, che per anni lo ha visto alla guida – salvo una breve parentesi di qualche anno per via degli incarichi ricoperti in Atc – è stata azzerata e commissariata. Al comando, in questi mesi, il segretario regionale di Cisal Liguria, Andrea Gatto, che ricoprirà le funzioni in attesa del nuovo congresso con il quale saranno nominati segretario e segreteria provinciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it Il segretario generale Fials-Cisal Pierluigi Filagna incontra i lavoratori del Teatro MassimoPierluigi Filagna, segretario generale della Fials-Cisal, ha incontrato ieri i lavoratori del Teatro Massimo di Catania. Pd Caserta: dopo 3 anni finisce il commissariamento. Lombardi segretario provinciale, Dell’Aprovitola presidenteDopo quasi tre anni di commissariamento, il Partito Democratico di Caserta torna a scegliersi i propri vertici. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cisal, silurato il segretario Bardelli. Decretato il commissariamento. Terziario, irregolarità a Santa Maria Capua Vetere: irrompe la CisalIl Segretario Provinciale della CISAL Terziario di Caserta, Luca Tortora, è intervenuto formalmente a tutela di una lavoratrice in servizio nel Comune di ... napolivillage.com Cisal Calabria, Papillo incontra i segretari provincialiUn momento di confronto vero, partecipato, che ha confermato la solidità della rete territoriale del sindacato ... corrieredellacalabria.it