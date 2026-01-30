Il segretario generale Fials-Cisal Pierluigi Filagna incontra i lavoratori del Teatro Massimo

Pierluigi Filagna, segretario generale della Fials-Cisal, ha incontrato ieri i lavoratori del Teatro Massimo di Catania. Il professore d’orchestra della Fondazione Teatro Regio di Torino si è recato in città insieme al segretario regionale Antonio Barbagallo. L’obiettivo era ascoltare le esigenze del personale e discutere delle problematiche che colpiscono il settore dello spettacolo.

Il Segretario Generale della FIALS Spettacolo-CISAL, Pierluigi Filagna, professore d'orchestra dipendente della Fondazione Teatro Regio di Torino, ha fatto ieri tappa a Catania, accompagnato dal Segretario Regionale Antonio Barbagallo. Nel corso della visita ha incontrato in assemblea i

