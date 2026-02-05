Acceso il braciere olimpico in Duomo Vance a Milano la cena del CIO Mattarella | I valori olimpici ispirino le relazioni tra i Paesi

Questa sera il braciere olimpico si è acceso nel Duomo di Milano, aprendo ufficialmente la cena del CIO. Presenti ospiti e atleti, mentre il presidente Mattarella ha ricordato che i valori sportivi devono ispirare le relazioni tra i Paesi. Domani, a Milano, si terrà anche un incontro tra la premier Meloni e il vicepresidente degli Stati Uniti, J. Biden, che si inserisce nel fitto calendario diplomatico legato alle Olimpiadi.

L’agenda diplomatica che accompagna l’avvio delle Olimpiadi parla chiaro: l’incontro di domani in prefettura a Milano tra Giorgia Meloni e il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, preceduto dal faccia a faccia della premier con il presidente polacco Karol Nawrocki, conferma come i Giochi non siano soltanto un evento sportivo, ma un vero snodo diplomatico internazionale. Un concetto ribadito anche dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, che dopo aver richiamato il rispetto della tregua olimpica all’apertura della 145ª sessione del Cio, ha sottolineato come il motto olimpico — Citius, altius, fortius, communiter — ovvero più veloce, più in alto, più forte, insieme "non sono soltanto un programma sportivo: dovrebbero essere, sono, un programma cui dovrebbero ispirarsi tutti i governi del mondo nelle relazioni tra di loro ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Acceso il braciere olimpico in Duomo, Vance a Milano, la cena del CIO. Mattarella: "I valori olimpici ispirino le relazioni tra i Paesi" Approfondimenti su Milano Olimpiadi Acceso il braciere olimpico a Piazza Duomo. Alla Fabbrica del Vapore la cena dei capi di Stato La fiamma olimpica è stata accesa questa sera a Milano, davanti a migliaia di persone. Acceso il braciere olimpico in Duomo. Mattarella ai capi di Stato: 'Lo sport ispiri anche chi governa'. L'abbraccio agli azzurri Questa mattina il fuoco olimpico è stato acceso nel Duomo di Milano, un momento simbolico che ha aperto le celebrazioni. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Milano Olimpiadi Argomenti discussi: Giovedì 5 febbraio la Fiamma Olimpica arriva a Milano; Milano entra in modalità Olimpica; Cortina, il momento dell'accensione del braciere olimpico: il video; Milano-Cortina, quali saranno gli ultimi tedofori? Da Tomba a Compagnoni, vota il sondaggio. Acceso il braciere olimpico in Duomo, Vance a Milano, la cena del CIO. Mattarella: I valori olimpici ispirino le relazioni tra i PaesiNon solo sport: l’avvio dei Giochi diventa una vetrina geopolitica, con Milano blindata e una parata di leader mondiali tra incontri ufficiali, bilaterali e diplomazia informale ... ilgiornale.it Milano accoglie la fiamma, acceso il braciere. Mattarella: «Valori olimpici ispirino relazioni fra Paesi»Stanno per iniziare le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato gli atleti azzurri al villaggio olimpico, lanciando dei messaggi ... ilmattino.it La Fiamma Olimpica sul Lario - L'accoglienza al molo 5, i ragazzi di Cantù, il braciere acceso con il fuoco di Olimpia........... Ci sono ancora dei momenti da mostrare ai nostri lettori dopo l'indimenticabile serata di ieri tra Como e provincia con l'arrivo della fiamm facebook Il braciere acceso in corridoio, quattro persone intossicate: in ospedale anche due bambini x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.