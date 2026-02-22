Cinema Sud Adriatico | 20mila euro per progetti Italia Albania

Il fondo per il cinema nel Sud Adriatico ha stanziato 20mila euro per sostenere progetti italiani e albanesi, incentivando collaborazioni tra i Paesi. La decisione deriva dalla volontà di rafforzare il settore audiovisivo nella regione, promuovendo scambi culturali e produzioni condivise. Il nuovo strumento mira a stimolare la creatività e a favorire la crescita delle imprese cinematografiche locali. Sono in arrivo i primi bandi per la presentazione delle idee.

Sud Adriatico si fa palcoscenico: il nuovo fondo per il cinema punta su cooperazione e crescita. Il settore audiovisivo del Sud Adriatico si prepara a un periodo di rinnovato fermento grazie al lancio del South Adriatic Co-development Film Fund. L'iniziativa, presentata ufficialmente il 21 febbraio 2026, mira a stimolare la produzione di opere cinematografiche e televisive attraverso un meccanismo di cooperazione transfrontaliera tra Italia, Albania e Montenegro. Il fondo, che rientra nel più ampio progetto FRAME, finanziato dal Programma Interreg IPA South Adriatic 2021–2027, rappresenta un investimento strategico per lo sviluppo economico e culturale dell'area.