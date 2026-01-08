Nella nostra provincia sono stati estratti due biglietti vincenti della Lotteria Italia, ciascuno del valore di 20.000 euro. I vincitori potranno verificare se il loro biglietto rientra tra quelli estratti e procedere con le eventuali procedure per il ritiro del premio. La notizia rappresenta un momento di attenzione per i partecipanti e un’occasione di entusiasmo nel territorio.

Sono due i biglietti vincenti della Lotteria Italia venduti nella nostra provincia. Si tratta di due premi. minori, di quarta categoria, da 20mila euro. Sono il biglietto R 068972 venduto a Massa e il biglietto U 486455 venduto a Montignoso. La nostra provincia non è stata baciata dalla dea bendata, ma va detto anche che ci. crede poco perchè mentre le vendite dei biglietti aumentano un po’ dappertutto, a Massa Carrara si registra una diminuzione. La provincia apuana non compare nei 5 biglietti milionari, nel 30 premi di seconda categoria da 100mila euro e neppure tra i 60 premi di terza categoria da 50mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lotteria Italia, vinti due premi da 20mila euro

Leggi anche: Lotteria Italia 2026, a Brugnato vinti 20mila euro

Leggi anche: Lotteria Italia 2025-2026, biglietti di quarta categoria: premi da 20mila euro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti. Roma e provincia baciate dalla fortuna; Lotteria Italia 2025 2026, tutti i biglietti vincenti: l'elenco dei premi; Venduti a Pescara due biglietti vincenti da 100mila euro della Lotteria Italia, altri premi in Abruzzo; Lotteria Italia 2026, primo premio da 5 milioni vinto a Roma.

Lotteria Italia, vinti due premi da 20mila euro - Sono due i biglietti vincenti della Lotteria Italia venduti nella nostra provincia. lanazione.it