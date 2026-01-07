lotteria italia 2026 a brugnato vinti 20mila euro

Il 6 gennaio 2026, durante la trasmissione Affari Tuoi su Rai1, si è svolta l’estrazione della Lotteria Italia 2026. A Brugnato sono stati vinti 20.000 euro, una delle vincite significative di questa edizione. La lotteria rappresenta un appuntamento tradizionale per molti italiani, offrendo opportunità di vincita e coinvolgimento nel periodo delle festività.

La Spezia, 7 gennaio 2026 – Martedì 6 gennaio, durante la trasmissione Affari Tuoi su Rai1, si è svolta l’estrazione della Lotteria Italia 2026. La Fortuna ha baciato Roma, dove è stato venduto il biglietto vincitore del primo premio. Il tagliando T 270462 si è aggiudicato l’ambitissima somma di 5 milioni di euro. Nella provincia di Spezia si segnala solo un biglietto vincente, avvenuto nel comune di Brugnato. Qui sono stati vinti 20mila euro con il biglietto numero O 347724. Come riporta Agipronews, sono 232.260 i biglietti della Lotteria Italia staccati in Liguria. Un dato che è in aumento rispetto ai 205. 🔗 Leggi su Lanazione.it

