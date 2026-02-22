Cinema e repressione | ‘Yellow Letters’ conquista l’Orso d’Oro

Il regista Ilker Çatak ha vinto l’Orso d’Oro con il film ‘Yellow Letters’, che denuncia la repressione artistica in Turchia. Il film racconta le difficoltà di un artista costretto a nascondere le proprie creazioni per paura di repressione. La giuria ha premiato l’opera per il suo messaggio forte e la rappresentazione realistica delle restrizioni culturali nel paese. Berlino applaude un cinema che denuncia le ingiustizie attraverso storie di coraggio e resistenza.

Berlino celebra il cinema politico: İlker Çatak vince l'Orso d'Oro con 'Yellow Letters', un'opera che affronta la repressione artistica in Turchia. La cerimonia di chiusura del Festival di Berlino è stata segnata da un acceso dibattito sul ruolo dell'arte e della politica, con il presidente di giuria Wim Wenders che ha sottolineato l'importanza di un cinema empatico e indipendente dalle logiche politiche. Il Festival di Berlino 2026 si è concluso con la proclamazione di 'Yellow Letters' di İlker Çatak come vincitore dell'Orso d'Oro, il massimo riconoscimento della rassegna cinematografica. Il film, ambientato nella Turchia contemporanea, racconta la storia di un drammaturgo e di un'attrice perseguitati dallo Stato a causa del loro impegno teatrale di protesta. 'Yellow Letters' è "una premonizione inquietante, uno sguardo sul futuro prossimo che potrebbe riguardare anche i nostri Paesi" ha detto il Presidente della Giuria, Wim Wenders.