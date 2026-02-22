Cinema chiusi i giovani della Montagnola non si arrendono | Nuovo presidio davanti all' Ambassade

Il cinema Ambassade è rimasto chiuso a causa di problemi amministrativi. I giovani della Montagnola non si arrendono e organizzano un nuovo presidio davanti al locale il 6 marzo. Da mesi, cercano di attirare l’attenzione sulla riapertura, coinvolgendo la comunità locale. La protesta si svolge in un momento in cui il quartiere si prepara a nuove iniziative culturali. La mobilitazione prosegue per mantenere vivo il luogo di socialità.

L'appello: "Dopo otto mesi dall'ultima iniziativa la Regione non ha voluto ancora discutere la nostra proposta, ma non ci arrendiamo". Il 6 marzo nuova assemblea pubblica La battaglia per la riapertura del cinema Ambassade continua. A distanza di otto mesi dall’ultima iniziativa pubblica in via Accademia degli agiati alla Montagnola, attiviste e attivisti annunciano un nuovo presidio davanti al cinema chiuso, il 6 marzo. “Sono passati ormai otto mesi dalla nostra ultima assemblea pubblica – spiegano dal Progetto Ambassade – otto mesi nei quali non abbiamo mai smesso di continuare a pensare a come avremmo potuto dare il nostro contributo quando la nostra mozione sarebbe stata discussa e auspicabilmente approvata. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Nasce un nuovo ’centro giovani’: "Diventerà un presidio sociale"È stato inaugurato a Vetto un nuovo centro giovani, pensato come un presidio sociale dedicato alla promozione della sicurezza urbana e alla valorizzazione della socialità locale.

