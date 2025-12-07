Sconfitta ma a testa alta per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri che cede 3-1 in casa della capolista Volley Porcari nell’anticipo del torneo di serie C femminile. Ko esterno ma con una grande prestazione delle ragazze di coach Elisabetta Alberti, visto come le sue ragazze hanno giocato allo stesso livello della prima della classe. Dall’altro lato, per Porcari, c’è stata una prestazione solida con le padrone di casa che, dopo due set molto equilibrati, hanno poi alzato il ritmo e la squadra è cresciuta in tutti i fondamentali. Dal terzo parziale in poi c’è stato più ordine, aggressività e continuità: la gara si è indirizzata arrivando così la vittoria contro le grossetane che forse alla lunga hanno pagato un po’ di stanchezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Le ragazze della Peri si arrendono a testa alta