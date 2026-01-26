Partono i lavori al ponte sul torrente Marano modifiche alla viabilità nel centro abitato di Ospedaletto

A partire da lunedì 2 febbraio, iniziano i lavori di modifica alla viabilità nel centro di Ospedaletto, in corrispondenza del ponte sul torrente Marano lungo la strada provinciale n41 “Rimini-Montescudo”, al km 7+130. L’intervento interesserà l’area e potrebbe comportare cambiamenti temporanei nella circolazione per garantire la sicurezza e l’efficienza dei lavori. Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica e alle eventuali indicazioni temporanee.

Lunedì, 2 febbraio, partono i lavori al ponte sul torrente Marano situato sulla strada provinciale n41 "Rimini-Montescudo", al km 7+130, nel centro abitato di Ospedaletto del Comune di Coriano. L'intervento è necessario per consentire il recupero funzionale delle parti strutturali, nonché per eseguire lavori di adeguamento della barriera stradale, mediante un finanziamento ministeriale. Il cantiere avrà la durata di circa sei mesi, durante i quali sarà istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

Sono iniziati i lavori di rifacimento del ponte sul Marano in viale D'Annunzio, a Riccione.

