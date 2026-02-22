Oliver Stone, vincitore di tre premi Oscar, visita Ferrara per un evento dedicato al suo cinema. La sua presenza, dal 6 al 13 ottobre, coinvolge proiezioni di film e incontri con il pubblico. La città si prepara a ospitare il regista statunitense, noto per aver rivoluzionato il cinema hollywoodiano. Durante la settimana, si susseguiranno momenti di discussione e proiezioni speciali nelle sale cittadine. La festa del cinema si apre con un’anticipazione delle sue opere più iconiche.

Oliver Stone sarà a Ferrara il prossimo ottobre, per un ciclo di iniziative a lui dedicato. Si svilupperà dal 6 al 13 ottobre e coinvolgerà il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico americano. Il programma prevede un’importante retrospettiva, incontri pubblici e momenti di confronto, che il Comune di Ferrara sta organizzando e realizzando in collaborazione con la giornalista Silvia Bizio, storica corrispondente di cinema da Los Angeles per La Repubblica e l’Espresso e con Pietro Ricci, giovane ferrarese coautore con Bizio di un libro su Kevin Costner. Coinvolta nel progetto è anche l’ Università degli Studi di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Oliver Stone a Ferrara: tra cinema, guerra e laurea honoris causa.Oliver Stone si trova a Ferrara per un evento culturale, dopo aver ricevuto una laurea honoris causa dall’università locale.

Da 'Platoon' a 'Wall Street', fino a 'Ogni maledetta domenica': a Ferrara arriva il regista Oliver StoneOliver Stone, noto regista americano, ha causato grande attesa a Ferrara portando un ciclo di proiezioni e incontri dedicati a lui.

Ciak, sbarca il regista Oliver Stone. Una laurea al signore degli Oscar.

È una notizia che emoziona chi è cresciuto con i suoi film e tutti gli amanti del grande cinema. A ottobre #ferrara ospiterà Oliver Stone, uno dei registi più importanti al mondo, vincitore di tre Premi Oscar e autore di opere che hanno segnato la storia del cinema - facebook.com facebook

#Ferrara, in ottobre 2026 arriva il regista Oliver Stone. Comune e Università si preparano a dargli la laurea honoris causa. x.com