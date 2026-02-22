Ciak sbarca il regista Oliver Stone Una laurea al signore degli Oscar
Oliver Stone, vincitore di tre premi Oscar, visita Ferrara per un evento dedicato al suo cinema. La sua presenza, dal 6 al 13 ottobre, coinvolge proiezioni di film e incontri con il pubblico. La città si prepara a ospitare il regista statunitense, noto per aver rivoluzionato il cinema hollywoodiano. Durante la settimana, si susseguiranno momenti di discussione e proiezioni speciali nelle sale cittadine. La festa del cinema si apre con un’anticipazione delle sue opere più iconiche.
Oliver Stone sarà a Ferrara il prossimo ottobre, per un ciclo di iniziative a lui dedicato. Si svilupperà dal 6 al 13 ottobre e coinvolgerà il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico americano. Il programma prevede un’importante retrospettiva, incontri pubblici e momenti di confronto, che il Comune di Ferrara sta organizzando e realizzando in collaborazione con la giornalista Silvia Bizio, storica corrispondente di cinema da Los Angeles per La Repubblica e l’Espresso e con Pietro Ricci, giovane ferrarese coautore con Bizio di un libro su Kevin Costner. Coinvolta nel progetto è anche l’ Università degli Studi di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Oliver Stone a Ferrara: tra cinema, guerra e laurea honoris causa.Oliver Stone si trova a Ferrara per un evento culturale, dopo aver ricevuto una laurea honoris causa dall’università locale.
Da 'Platoon' a 'Wall Street', fino a 'Ogni maledetta domenica': a Ferrara arriva il regista Oliver StoneOliver Stone, noto regista americano, ha causato grande attesa a Ferrara portando un ciclo di proiezioni e incontri dedicati a lui.
