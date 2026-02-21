Oliver Stone a Ferrara | tra cinema guerra e laurea honoris causa

Oliver Stone si trova a Ferrara per un evento culturale, dopo aver ricevuto una laurea honoris causa dall’università locale. Il regista, noto per aver diretto film che affrontano temi di guerra e potere, parteciperà a una retrospettiva delle sue opere più celebri. Durante la settimana, presenterà alcuni dei suoi lavori e parlerà delle sue ispirazioni. La città si prepara ad accoglierlo con entusiasmo e interesse.

Ferrara al Cinema: Oliver Stone tra Riconoscimenti, Retrospettiva e l’Eredità di un Autore. Oliver Stone, il regista che ha segnato la storia del cinema con opere come ‘Platoon’ e ‘Wall Street’, sarà protagonista di un’intensa settimana a Ferrara nel prossimo ottobre. L’iniziativa, promossa dal Comune di Ferrara in collaborazione con la giornalista Silvia Bizio e Pietro Ricci, culminerà con l’avvio dell’iter per la conferimento di una laurea honoris causa da parte dell’Università degli Studi di Ferrara, a riconoscimento del suo contributo artistico e del suo impatto culturale. Ferrara si prepara ad accogliere una figura di spicco del cinema internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

