Oliver Stone a Ferrara | tra cinema guerra e laurea honoris causa
Oliver Stone si trova a Ferrara per un evento culturale, dopo aver ricevuto una laurea honoris causa dall’università locale. Il regista, noto per aver diretto film che affrontano temi di guerra e potere, parteciperà a una retrospettiva delle sue opere più celebri. Durante la settimana, presenterà alcuni dei suoi lavori e parlerà delle sue ispirazioni. La città si prepara ad accoglierlo con entusiasmo e interesse.
Ferrara al Cinema: Oliver Stone tra Riconoscimenti, Retrospettiva e l’Eredità di un Autore. Oliver Stone, il regista che ha segnato la storia del cinema con opere come ‘Platoon’ e ‘Wall Street’, sarà protagonista di un’intensa settimana a Ferrara nel prossimo ottobre. L’iniziativa, promossa dal Comune di Ferrara in collaborazione con la giornalista Silvia Bizio e Pietro Ricci, culminerà con l’avvio dell’iter per la conferimento di una laurea honoris causa da parte dell’Università degli Studi di Ferrara, a riconoscimento del suo contributo artistico e del suo impatto culturale. Ferrara si prepara ad accogliere una figura di spicco del cinema internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu
All’Università Pegaso Laurea honoris causa in Scienze Pedagogiche a Tina MaltiOggi l’Università Pegaso ha conferito la Laurea magistrale honoris causa in Scienze Pedagogiche a Tina Malti, psicologa dello sviluppo di fama internazionale.
Ad Aldo Cazzullo laurea honoris causa in Istituzioni, Politica e SocietàL'Università di Pisa ha conferito la laurea honoris causa ad Aldo Cazzullo, riconoscendone la straordinaria capacità di unire giornalismo e cultura.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Oliver Stone ospite a Ferrara per la rassegna a lui dedicataFerrara La città si prepara ad accogliere Oliver Stone, il grande regista sarà a Ferrara dal 6 al 13 ottobre per un ciclo di iniziative a lui dedicato. Il programma prevede un'importante retrospettiva ... msn.com
Per prepararsi a interpretare Jim Morrison in *The Doors* di Oliver Stone, Val Kilmer investì tempo, energie e denaro personali. Pagò di tasca propria le lezioni di canto e si dedicò con ossessione a imparare cinquanta brani del repertorio dei Doors, registrand - facebook.com facebook