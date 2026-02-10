Il Parlamento europeo ha dato il via libera all’euro digitale. La plenaria ha approvato due emendamenti fondamentali sulla risoluzione sulla relazione annuale della Bce. I deputati considerano l’euro digitale uno strumento essenziale per rafforzare la sovranità europea nei pagamenti. Ora si attende il passaggio definitivo, che potrebbe cambiare il modo in cui gli europei usano i soldi digitali.

Via libera della plenaria dell’Europarlamento a due emendamenti chiave sull ‘euro digitale, inseriti nella risoluzione sulla relazione annuale della Bce. I testi, a prima firma dell’eurodeputato del M5S Pasquale Tridico, rafforzano il sostegno politico al progetto, indicato come strumento “ essenziale ” per la “sovranità europea” nei pagamenti in un contesto di crescente incertezza geopolitica e di forte dipendenza da infrastrutture di Paesi terzi. Ma di cosa si parla? In concreto, l’euro digitale è la versione elettronica della moneta emessa dalla Banca Centrale Europea: una forma di contante digitale, garantita direttamente dall’Eurotower, che affiancherebbe banconote e monete. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ok del Parlamento Ue all’euro digitale come “strumento essenziale per la sovranità europea” nei pagamenti

