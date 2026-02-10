Ok del Parlamento Ue all’euro digitale come strumento essenziale per la sovranità europea nei pagamenti

Il Parlamento europeo ha dato il via libera all’euro digitale. La plenaria ha approvato due emendamenti fondamentali sulla risoluzione sulla relazione annuale della Bce. I deputati considerano l’euro digitale uno strumento essenziale per rafforzare la sovranità europea nei pagamenti. Ora si attende il passaggio definitivo, che potrebbe cambiare il modo in cui gli europei usano i soldi digitali.

Via libera della plenaria dell’Europarlamento a due emendamenti chiave sull ‘euro digitale, inseriti nella risoluzione sulla relazione annuale della Bce. I testi, a prima firma dell’eurodeputato del M5S Pasquale Tridico, rafforzano il sostegno politico al progetto, indicato come strumento “ essenziale ” per la “sovranità europea” nei pagamenti in un contesto di crescente incertezza geopolitica e di forte dipendenza da infrastrutture di Paesi terzi. Ma di cosa si parla? In concreto, l’euro digitale è la versione elettronica della moneta emessa dalla Banca Centrale Europea: una forma di contante digitale, garantita direttamente dall’Eurotower, che affiancherebbe banconote e monete. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

