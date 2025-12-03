Pio Esposito taglia l’ennesimo record in Inter Venezia | nessuno come lui nelle 4 competizioni!

Inter News 24 Il dato incredibile sul bomber classe 2005. Notte da ricordare per Francesco Pio Esposito. Il giovane attaccante dell’ Inter, classe 2005, ha bagnato nel migliore dei modi la sua prima volta da marcatore a San Siro con la maglia del club in una gara ufficiale. Nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Venezia, il talento cresciuto nel vivaio ha firmato il raddoppio con una prodezza balistica: un destro violentissimo scagliato da fuori area che non ha lasciato scampo al portiere avversario. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito taglia l’ennesimo record in Inter Venezia: nessuno come lui nelle 4 competizioni!

Approfondisci con queste news

Stelle della Ristorazione Academy! Nella cornice esclusiva del Palazzo Caracciolo di Napoli si svolgeva ieri il Simposio Tecnico di APCI in cui vengono esposte le esemplari esperienze professionali di due grandi professionisti: Gennarino Esposito e Carmine - facebook.com Vai su Facebook

Pio Esposito, una favola a Castellammare - Partendo dall’assist del napoletano Spinazzola fino al diagonale dello stabiese Pio Esposito, per un’Italia che continua a rincorrere il sogno del Mondiale americano. Lo riporta ilmattino.it

Pio Esposito, l'Inter ha il bimbo dei due Mondiali - Pio Esposito ad appena vent’anni insegue già il suo secondo Mondiale nel calcio dei grandi. Da corrieredellosport.it

Pio è l'uomo del momento. Azzurri e Inter se lo coccolano - Che giochi dall'inizio o che entri per dare una spallata alla partita, Pio Esposito, per tutti semplicemente Pio, è l'uomo del momento più che l'attaccante del futuro. Segnala ilgiornale.it

Meno potente di Vieri, ma più tecnico di Toni: a chi assomiglia Pio Esposito? - Avvertenza per chi legge: qui si parla di una crisalide che non è ancora diventata una meravigliosa farfalla, e dunque bisogna lasciarle il tempo di crescere (e di sbagliare) senza fretta, seguendo il ... Lo riporta gazzetta.it

Pio Esposito, Ahanor e gli altri ragazzi d'oro della Serie A: non è solo un campionato per vecchi - È il giorno del primo gol segnato in A da Pio Esposito, la sensazione è che possa inaugurare una lunga serie di gioie. Si legge su gazzetta.it

Inter, offerta irrinunciabile: Pio Esposito via per 47 milioni - La vittoria dell’Inter contro il Cagliari ha dato sicuramente importanti certezze alla squadra di Cristian Chivu ed ha regalato agli appassionati la prima rete in serie A dell’attaccante campano ... Scrive diregiovani.it