Inter ko col Bodo le parole choc di Chivu | Lautaro? L' abbiamo perso

L’Inter ha subito una sconfitta contro il Bodo, a causa di un gol decisivo subito nel secondo tempo. Chivu ha commentato la partita, affermando che la perdita di Lautaro Martinez ha pesato molto sulla squadra. L’attaccante argentino si è infortunato durante il primo tempo e non è più rientrato in campo. La squadra ha faticato a trovare soluzioni offensive, evidenziando quanto Lautaro sia fondamentale nel reparto avanzato. La prossima partita si avvicina e l’Inter dovrà fare a meno del suo uomo più prolifico.