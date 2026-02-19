Inter ko col Bodo le parole choc di Chivu | Lautaro? L' abbiamo perso

L’Inter ha subito una sconfitta contro il Bodo, a causa di un gol decisivo subito nel secondo tempo. Chivu ha commentato la partita, affermando che la perdita di Lautaro Martinez ha pesato molto sulla squadra. L’attaccante argentino si è infortunato durante il primo tempo e non è più rientrato in campo. La squadra ha faticato a trovare soluzioni offensive, evidenziando quanto Lautaro sia fondamentale nel reparto avanzato. La prossima partita si avvicina e l’Inter dovrà fare a meno del suo uomo più prolifico.

Per l'Inter arrivano buone notizie dall'Italia, con il pari tra Milan e Como che fa scivolare i rossoneri a -7. Ma sono gelide, invece, quelle che arrivano dal Circolo polare artico. I nerazzurri perdono 3-1 sul campo del Bodo Glimt nell'andata dei playoff di Champions League e come se non bastasse restano senza il capitano Lautaro Martinez, infortunato. E potrebbe essere un'assenza lunga. "La squadra ha avuto un buon atteggiamento e ci ha provato per novanta minuti, nonostante il freddo e le difficoltà di questo campo. Ci hanno sorpreso la velocità delle loro transizioni e abbiamo pagato dazio su alcuni palloni persi in uscita", spiega mister Cristian Chivu ai microfoni di Prime Video, a caldo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

