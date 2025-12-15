© Pianetamilan.it - Letizia: “Sapevamo che Milan-Sassuolo era una trappola. Non possiamo prendere due gol e ribaltarla sempre”

Francesco Letizia, giornalista di 'SportItalia', ha commentato così sul suo canale ufficiale su 'YouTube' il 2-2 di 'San Siro' tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Sassuolo di Fabio: le sue parole sul mezzo passo falso della squadra rossonera. Pianetamilan.it

Benevento, Brignola: Abbiamo visto la Juve in difficoltà

Letizia non ci sta: "Mandare un arbitro esordiente alla prima in classifica è una mancanza di rispetto" - Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, il collega di Sportitalia Francesco Letizia ha commentato il deludente pareggio del Milan contro il Sassuolo di. milannews.it