Chiusi i Giochi invernali di Milano Cortina Meloni | Il nome dell' Italia risuona nel mondo

La cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Milano Cortina si svolge all’Arena di Verona, dopo che l’evento ha concluso con successo un’edizione da record. La presenza di migliaia di spettatori e le performance degli atleti hanno celebrato l’Italia come protagonista mondiale dello sport invernale. La manifestazione ha attirato attenzione internazionale, rafforzando l’immagine del Paese. La cerimonia segna il termine di un’edizione che ha coinvolto numerosi Paesi e città.