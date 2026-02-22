Chiusi i Giochi invernali di Milano Cortina Meloni | Il nome dell' Italia risuona nel mondo
La cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Milano Cortina si svolge all’Arena di Verona, dopo che l’evento ha concluso con successo un’edizione da record. La presenza di migliaia di spettatori e le performance degli atleti hanno celebrato l’Italia come protagonista mondiale dello sport invernale. La manifestazione ha attirato attenzione internazionale, rafforzando l’immagine del Paese. La cerimonia segna il termine di un’edizione che ha coinvolto numerosi Paesi e città.
Stasera la cerimonia di chiusura all'Arena di Verona. L'orgoglio della premier: "Le Olimpiadi ci hanno regalato emozioni indimenticabil" Ha fatto il suo ingresso all'Arena di Verona la fiamma olimpica di Milano Cortina. A portarla gli staffettisti di fondo medaglia d'oro a Lillehammer 1994: Maurilio De Zolt, Marco Albarello, Giorgio Vanzetta, Silvio Fauner. Subito dopo sono entrate le bandiere di tutte le delegazioni. Nella cerimonia di chiusura dei Giochi di Milano Cortina, all'Arena di Verona, si parte con un film d'apertura con un direttore di scena (Francesco Pannofino) che chiama i "tre minuti" all'inizio dello spettacolo e bussa ai camerini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
