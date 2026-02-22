Chiusi i Giochi invernali di Milano Cortina | l' omaggio alla lirica poi gli atleti Meloni | Il nome dell' Italia risuona nel mondo
La cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Milano Cortina ha celebrato il talento musicale italiano, dopo che gli atleti hanno concluso le gare. Il pubblico ha ascoltato un omaggio alla lirica, che ha richiamato l’attenzione di migliaia di spettatori. La presidente del Consiglio ha sottolineato come questa manifestazione abbia portato il nome dell’Italia nel mondo. La cerimonia si è svolta all’Arena di Verona, davanti a un pubblico entusiasta.
Stasera la cerimonia di chiusura all'Arena di Verona. L'orgoglio della premier: "Le Olimpiadi ci hanno regalato emozioni indimenticabil" Ha fatto il suo ingresso all'Arena di Verona la fiamma olimpica di Milano Cortina. A portarla gli staffettisti di fondo medaglia d'oro a Lillehammer 1994: Maurilio De Zolt, Marco Albarello, Giorgio Vanzetta, Silvio Fauner. Subito dopo sono entrate le bandiere di tutte le delegazioni. Nella cerimonia di chiusura dei Giochi di Milano Cortina, all'Arena di Verona, si parte con un film d'apertura con un direttore di scena (Francesco Pannofino) che chiama i "tre minuti" all'inizio dello spettacolo e bussa ai camerini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Finiti i Giochi di Milano Cortina. Meloni: "Il nome dell'Italia risuona nel mondo"Il nome dell’Italia si fa sentire nel mondo grazie ai Giochi di Milano Cortina, conclusi con grande successo.
Milano Cortina, Meloni: “Il nome dell’Italia risuona nel mondo”. Malagò: “Abbiamo fatto scuola”La conferma dell’assegnazione delle Olimpiadi invernali a Milano e Cortina deriva dalla decisione del Comitato Olimpico Internazionale, che ha scelto le località italiane per la loro capacità organizzativa e il sostegno pubblico.
