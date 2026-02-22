Chiusi i Giochi invernali di Milano Cortina | l' omaggio alla lirica poi gli atleti Meloni | Il nome dell' Italia risuona nel mondo

La cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Milano Cortina ha celebrato il talento musicale italiano, dopo che gli atleti hanno concluso le gare. Il pubblico ha ascoltato un omaggio alla lirica, che ha richiamato l’attenzione di migliaia di spettatori. La presidente del Consiglio ha sottolineato come questa manifestazione abbia portato il nome dell’Italia nel mondo. La cerimonia si è svolta all’Arena di Verona, davanti a un pubblico entusiasta.