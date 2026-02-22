Finiti i Giochi di Milano Cortina Meloni | Il nome dell' Italia risuona nel mondo

Il nome dell’Italia si fa sentire nel mondo grazie ai Giochi di Milano Cortina, conclusi con grande successo. La cerimonia di chiusura all’Arena di Verona ha attirato migliaia di spettatori, mentre le medaglie conquistate rafforzano la reputazione dello sport italiano. La manifestazione ha coinvolto atleti da oltre venti paesi, portando in Italia un’ondata di entusiasmo e orgoglio. La cerimonia finale ha lasciato un segno indelebile nel panorama sportivo nazionale.

Stasera la cerimonia di chiusura all'Arena di Verona. L'orgoglio della premier: "Le Olimpiadi ci hanno regalato emozioni indimenticabil" In occasione della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina a Verona è stato organizzato un corteo promosso da 'Rete Olimpiadi No Grazie Veronà. La manifestazione di protesta è promossa di alcune sigle della sinistra antagonista, oltre che da Rifondazione Comunista: Circolo Pink, Paratodos, ma anche Rete per la Palestina, Sanitari per Gaza. Il corteo è stato "blindato" da un imponente schieramento di forze dell'ordine per scongiurare il rischio di infiltrazioni di elementi violenti, come avvenuto a Milano per l'apertura dei Giochi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Milano Cortina, Meloni: “Il nome dell’Italia risuona nel mondo”. Malagò: “Abbiamo fatto scuola”La conferma dell’assegnazione delle Olimpiadi invernali a Milano e Cortina deriva dalla decisione del Comitato Olimpico Internazionale, che ha scelto le località italiane per la loro capacità organizzativa e il sostegno pubblico.

Meloni: con queste Olimpiadi il nome dell’Italia risuona nel mondoLe Olimpiadi hanno portato il nome dell’Italia in tutto il mondo, grazie alle imprese degli atleti italiani.

