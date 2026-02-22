Chiusa la regular season Novara strappa il 4° posto a Chieri Il quadro playoff

Novara conquista il quarto posto in classifica battendo Chieri nella regular season, grazie a una vittoria decisiva in casa. Il risultato permette alle piemontesi di ottenere il vantaggio del campo nei playoff, mentre Chieri dovrà affrontare la sfida esterna. La situazione apre nuovi scenari per i turni eliminatori, con ogni squadra pronta a lottare per qualificarsi alla fase successiva. Le partite del primo turno si avvicinano, creando grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori.

Si chiude la Regular season del campionato di A1 femminile ed arrivano gli ultimi verdetti: Novara quarta sul filo di lana con Chieri che crolla nel finale, Busto ai playoff, retrocessione per Monviso. Definita la griglia playoff, al via il prossimo fine settimana. Conegliano non fa sconti, e il 3-1 con cui batte Monviso condanna le piemontesi. La Wash4green (bene Davyskiba, 17) retrocede, ferma a quota 21 punti, superata da Macerata che con una gran rimonta da 0-2 vince a Bergamo. I 23 punti di Kokkonen sono quelli che valgono la salvezza, mentre alle orobiche non bastano i 23 di Mosser e i 20 di Kipp Milano supera Scandicci 3-0 con 27 punti di Egonu in una gara che non contava per la classifica e in cui Gaspari lascia a riposo tutte le titolari in vista del ritorno del playoff di Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La Savino Del Bene batte Macerata e blinda il secondo posto nella regular seasonLa Savino Del Bene ha vinto contro Macerata, causando il consolidamento del secondo posto in classifica.

Si è chiusa la regular season della NFL. Broncos e Seahawks #1, si qualificano anche Panthers e SteelersSi è conclusa la regular season della NFL, con Broncos e Seahawks che si sono classificati come primi nelle rispettive conference, insieme a Panthers e Steelers.

