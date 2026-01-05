Si è chiusa la regular season della NFL Broncos e Seahawks #1 si qualificano anche Panthers e Steelers

Si è conclusa la regular season della NFL, con Broncos e Seahawks che si sono classificati come primi nelle rispettive conference, insieme a Panthers e Steelers. Ora l’attenzione si sposta sui playoff, che prenderanno il via nel prossimo weekend con il Super Wild Card Round, determinando le squadre che proseguiranno alla fase successiva della competizione.

