Si è chiusa la regular season della NFL Broncos e Seahawks #1 si qualificano anche Panthers e Steelers
Si è conclusa la regular season della NFL, con Broncos e Seahawks che si sono classificati come primi nelle rispettive conference, insieme a Panthers e Steelers. Ora l’attenzione si sposta sui playoff, che prenderanno il via nel prossimo weekend con il Super Wild Card Round, determinando le squadre che proseguiranno alla fase successiva della competizione.
Si è chiusa ufficialmente la regular season della NFL. A questo punto tutta la concentrazione va sui play-offs che scatteranno nel prossimo weekend con il Super Wild Card Round. Nella AFC chiudono in vetta i Denver Broncos (14-3) dopo il successo per 19-3 contro i Los Angeles Chargers (11-6) che, tuttavia, staccano il pass con la #7. Alla #2, invece, troviamo i New England Patriots (14-3) che passeggiano 38-10 in casa dei Miami Dolphins (7-10). Alla #3 si qualificano i Jacksonville Jaguars (13-4) che demoliscono 41-7 a domicilio i Tennessee Titans (3-14). Alla #4 spuntano i Pittsburgh Steelers (10-7) che vincono 26-24 lo scontro diretto decisivo interno alla AFC North contro i Baltimore Ravens (8-9) con gli ospiti che falliscono un field goal dalle 44 yds per la vittoria proprio allo scadere. 🔗 Leggi su Oasport.it
