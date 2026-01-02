Vivere bene il 2026 i 10 consigli dell’Istituto Superiore di Sanità

Vivere bene nel 2026 richiede attenzione e consapevolezza. L’Istituto Superiore di Sanità propone dieci consigli pratici per affrontare le sfide quotidiane, come stress, isolamento e ansia, che possono compromettere il benessere fisico e mentale. Adottare semplici abitudini può contribuire a migliorare la qualità della vita e preservare la salute nel tempo.

Vita frenetica, solitudine, ansia sono tra le principali insidie della quotidianità, che minano la serenità e anche la salute. Per questo l’Istituto Superiore di Sanità ha messo a punto 10 consigli, forniti da altrettanti esperti, per affrontare il 2026 in modo più sano. Si tratta di indicazioni che possono permettere di “abbandonare vecchie abitudini” per abbracciarne di nuove, “all’insegna della salute e del benessere, nostro e di tutta la comunità”, come spiega l’ISS. I 10 consigli per un 2026 più sano. Un’alimentazione più corretta, che passi dall’imparare a mangiare più lentamente, senza tralasciare un ricorso più accorto alla tecnologia – senza bandirla, ma utilizzandola in modo più consapevole – fino ab abitudini “sane”, come leggere di più, possono contribuire a migliorare la qualità della vita e dunque anche la salute. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Vivere bene il 2026, i 10 consigli dell’Istituto Superiore di Sanità Leggi anche: I nuovi dati dell'Istituto Superiore di Sanità confermano la velocità del contagio. Come proteggerci in questi giorni di festa? I consigli degli esperti Leggi anche: Influenza, l'Istituto Superiore di Sanità: "Infezioni respiratore acute in aumento" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. 2026, l’anno della salute: 10 consigli dell’ISS per vivere meglio; Cosa fare (e cosa evitare) nel 2026 per rimanere in salute: i 10 consigli degli esperti; 10 buoni propositi per un 2026 a tutta salute; Le 100 migliori città del mondo dove vivere nel 2026: Roma è settima. E Milano?. 2026, l’anno della salute: 10 consigli dell’ISS per vivere meglio - Un decalogo che va dal movimento alla prevenzione, dalla qualità dell’aria domestica alla corretta informazione ... corrieredellacalabria.it

I 10 Paesi migliori dove vivere con pochi soldi nel 2026 - La Turchia è un altro Paese dove è possibile vivere con pochi soldi, ricco di cultura e attrazioni affascinanti da scoprire. msn.com

I 10 Paesi migliori dove vivere dopo la pensione nel 2026: c'è anche l'Italia - Ogni anno International Living pubblica il Global Retirement Index, una delle classifiche più autorevoli a livello internazionale dedicate a chi sogna di trasferirsi all’estero dopo la pensione. corrieredellosport.it

Questa sera, dalla ore 20:00 alle 20:30, non mancate: Vivere bene, con Silvana Di Flavio e Nick De Vincenzo. In apertura, “Buon Appetito", rubrica a cura di Mario Di Flavio, che questa puntata visita lo Chef Sergio Mattoscio, del Ristorante Sergiolino, 1955 Cla - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.