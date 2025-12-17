Serie C altro rischio penalizzazione! Nel girone C situazione sempre più delicata per il Siracusa | tra stipendi non pagati e presidente irreperibile il rischio è un -4 in classifica

La situazione del Siracusa nel girone C della Serie C si fa sempre più critica, con stipendi non pagati e il presidente irreperibile. La possibile penalizzazione di quattro punti mette a rischio la posizione in classifica del club in un momento già difficile.

Serie C, Siracusa a rischio penalizzazione! Situazione delicata nel girone C: stipendi non pagati e presidente irreperibile, si rischio un -4 in classifica La situazione in casa Siracusa si fa sempre più delicata. Il club azzurro non avrebbe provveduto al pagamento di stipendi e contributi relativi all'ultimo trimestre, la cui scadenza era fissata per la .

