Serie C altro rischio penalizzazione! Nel girone C situazione sempre più delicata per il Siracusa | tra stipendi non pagati e presidente irreperibile il rischio è un -4 in classifica

La situazione del Siracusa nel girone C della Serie C si fa sempre più critica, con stipendi non pagati e il presidente irreperibile. La possibile penalizzazione di quattro punti mette a rischio la posizione in classifica del club in un momento già difficile.

Lega Pro in agitazione Ghirelli 'Il prossimo campionato di Serie C oggi a rischio'

Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: dopo Greco, la Pro Patria si affida a Bolzoni - Nel Girone A la Pro Patria, complice una prima parte di stagione molto complessa, ha deciso di esonerare Leandro Greco ... tuttomercatoweb.com

Si tratta di un altro passo avanti della Pallacanestro Brescia verso una serie di riconoscimenti personali che certificano il primato in classifica in solitaria - facebook.com facebook

Un altro grande riconoscimento per Rai Fiction: #IlConteDiMontecristo, la serie evento Rai con Sam Claflin e diretta dal premio Oscar Bille August, è la miglior serie internazionale non in lingua inglese. È stata premiata ai prestigiosi C21 Drama Awards, a Lo x.com