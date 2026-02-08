Centrosinistra il rumor sul nuovo leader al posto di Elly Schlein | chi è Franco Gabrielli

Il centrosinistra si prepara a cambiare volto. Circolano voci di un possibile sostituto di Elly Schlein alla guida del partito, con il nome di Franco Gabrielli che compare come possibile nuovo leader. La notizia ha già fatto discutere gli addetti ai lavori, anche se ancora niente è ufficiale. La domanda su chi prenderà in mano le redini del centrosinistra alle prossime elezioni rimane aperta.

La domanda, fino a ieri, sembrava quasi fuori copione: chi guiderà il centrosinistra alle prossime elezioni politiche? Nel racconto più diffuso, la risposta aveva un nome e un volto: Elly Schlein, segretaria del Pd, figura più riconoscibile dell’opposizione, presenza costante in tv e in piazza. Eppure, nelle ultime ore, quel finale scritto in anticipo avrebbe iniziato a sbiadire. A rilanciare il cambio di scenario è un’indiscrezione definita “bomba” da Il Tempo: nei corridoi dei retroscenisti, l’idea che Schlein sia la guida “automatica” della coalizione non sarebbe più così scontata. La voce che cambia la trama. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Dopo settimane di incertezze, il centrosinistra si prepara a una possibile svolta.

L’ex capo della polizia Gabrielli si prepara a fare il salto in politica.

