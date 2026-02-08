Centrosinistra il rumor sul nuovo leader al posto di Elly Schlein | chi è Franco Gabrielli

Da thesocialpost.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrosinistra si prepara a cambiare volto. Circolano voci di un possibile sostituto di Elly Schlein alla guida del partito, con il nome di Franco Gabrielli che compare come possibile nuovo leader. La notizia ha già fatto discutere gli addetti ai lavori, anche se ancora niente è ufficiale. La domanda su chi prenderà in mano le redini del centrosinistra alle prossime elezioni rimane aperta.

La domanda, fino a ieri, sembrava quasi fuori copione: chi guiderà il centrosinistra alle prossime elezioni politiche? Nel racconto più diffuso, la risposta aveva un nome e un volto: Elly Schlein, segretaria del Pd, figura più riconoscibile dell’opposizione, presenza costante in tv e in piazza. Eppure, nelle ultime ore, quel finale scritto in anticipo avrebbe iniziato a sbiadire. A rilanciare il cambio di scenario è un’indiscrezione definita “bomba” da Il Tempo: nei corridoi dei retroscenisti, l’idea che Schlein sia la guida “automatica” della coalizione non sarebbe più così scontata. La voce che cambia la trama. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

centrosinistra il rumor sul nuovo leader al posto di elly schlein chi 232 franco gabrielli

© Thesocialpost.it - Centrosinistra, il rumor sul nuovo leader al posto di Elly Schlein: chi è Franco Gabrielli

Approfondimenti su Franco Gabrielli

Centrosinistra, rumor sul nuovo leader al posto di Elly Schlein: uomo di esperienza nelle istituzioni

Dopo settimane di incertezze, il centrosinistra si prepara a una possibile svolta.

Non Elly, ma Gabrielli. L'ex capo della polizia si scalda per diventare leader del centrosinistra

L’ex capo della polizia Gabrielli si prepara a fare il salto in politica.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Franco Gabrielli

Argomenti discussi: Centrosinistra all’attacco sui fondi per la Sicilia. Schlein: quelli stanziati non bastano; Strade provinciali, sblocco dei fondi: in Commissione accolta la proposta del centrosinistra; Elezioni comunali a Mortara, campo largo nel centrosinistra per appoggiare la candidatura di Farrell a sindaco; Primarie, Bazardi sfida Perrone La prima volta del centrosinistra.

centrosinistra il rumor sulCentrosinistra, il rumor sul nuovo leader al posto di Elly Schlein: chi è Franco GabrielliLa domanda, fino a ieri, sembrava quasi fuori copione: chi guiderà il centrosinistra alle prossime elezioni politiche? Nel racconto più diffuso, la risposta ... thesocialpost.it

centrosinistra il rumor sulElezioni a Reggio, nel Pd c’è chi dice no (alle primarie): tutto può ancora succedereCentrosinistra in confusione e spaccato in più anime: Falcomatà e Battaglia in direzioni diverse? Il tempo stringe, la decisione definitiva tarda ad arrivare. E da Roma potrebbero arrivare ... citynow.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.