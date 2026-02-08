L’ex capo della polizia Gabrielli si prepara a fare il salto in politica. Dopo aver lasciato il comando, si sta muovendo per diventare una figura di rilievo nel centrosinistra. Nei prossimi mesi sarà sempre più presente sui giornali e in televisione, e il suo nome finirà sulle prime pagine. La sua candidatura potrebbe cambiare gli equilibri nel panorama politico italiano.

Segnatevi questo nome, e iniziate a familiarizzare con il suo profilo, che sarà sempre più esposto in tv e sulla carta stampata. Altro che la tradizionale riservatezza e il leggendario riserbo dei servitori dello Stato. Stiamo parlando di Franco Gabrielli, già capo della Polizia, poi al vertice dei Servizi, quindi sottosegretario alla Presidenza del Consiglio in epoca Draghi (con delega ai Servizi), e infine consulente sulla sicurezza del sindaco di Milano Sala. Sicura fede progressista, profilo tecno-dem, tenace ostilità all'attuale centrodestra. È lui l'uomo che è stato scelto per sparare a palle incatenate contro il Governo sul tema della sicurezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Non Elly, ma Gabrielli. L'ex capo della polizia si scalda per diventare leader del centrosinistra

Andrea Orlando afferma che il centrosinistra ha già una leader nazionale, Elly Schlein, e indica la direzione per il 2026.

