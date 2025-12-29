Cristiano De Andrè compie 63 anni i figli l' arresto il flirt con Alba Parietti | Papà Fabrizio era un orco ma quando è morto sono andato in depressione

Cristiano De André compie 63 anni, un traguardo che riflette una vita attraversata da momenti di successo artistico e sfide personali. Figlio del celebre Fabrizio De André, ha vissuto esperienze intense, tra polemiche pubbliche e relazioni complesse. La sua storia si intreccia con momenti di difficoltà, come l’arresto e il rapporto con i figli. Un percorso che evidenzia la complessità di un artista e di un uomo alle prese con le proprie vicende.

Cristiano De Andrè festeggia 63 anni di una vita vissuta in bilico tra carriera - cantautorato e musica d'autore - e una vita sentimentale burrascosa segnata dai conflitti con i figli.

