Chi è Sabrina La Rosa la mamma di Alice De André ed ex compagna di Cristiano De André

Sabrina La Rosa è nota come mamma di Alice De André e ex compagna di Cristiano De André. È una figura che ha condiviso un importante percorso di vita con il musicista, contribuendo alla crescita dei loro figli. Cristiano De André, artista e figlio del cantautore Fabrizio De André, ha in totale quattro figli, tra cui la primogenita Fabrizia, nata dalla relazione con Carmen De Cespedes.

Cristiano De André ha 4 figli. La primogenita è Fabrizia De André, nata dall’unione con la spagnola Carmen De Cespedes. Da quest’ultima sono anche arrivati i gemelli Francesca e Filippo De André. La quarta figlia di Cristiano De André, Alice De André, è nata dall’unione dell’artista con la milanese Sabrina La Rosa, ballerina de La Scala. «Mamma (Sabrina La Rosa, ndr) era ballerina della Scala, sognava per me un futuro danzante. Dopo il saggio al Carcano – avevo 7 anni – ha gettato la spugna». Alice De André è la sorella più piccola di casa De Andrè. Originaria di Tempio Pausania, in provincia di Sassari, Sardegna, attualmente Alice vive a Milano dove risiedono anche le sue sorelle. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è Alice De Andrè, la figlia di Cristiano De Andre: “Mio padre mi ha detto ‘fai quello che vuoi, ma non cantare'”Alice De Andrè, nata nel 1999, è la figlia minore del cantautore Cristiano De André e Sabrina La Rosa.

