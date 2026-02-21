Bimbo col cuore bruciato l’appello di mamma Patrizia | Truffe in nome di Domenico ascoltatemi

Patrizia, mamma di un bambino con il cuore bruciato, denuncia truffe fatte in nome di suo figlio, Domenico. Le persone si sono fatte passare per rappresentanti ufficiali e hanno cercato di ottenere soldi ingannando la famiglia. La donna chiede aiuto e invita chi ha informazioni a farsi avanti, preoccupata per le conseguenze di queste frodi. La situazione ha lasciato la famiglia sotto shock, con il dolore che si fa più forte giorno dopo giorno.

Ci sono dolori che tolgono il fiato e altri che, incredibilmente, arrivano subito dopo. Quando una famiglia è in ginocchio, quando le parole non bastano e il silenzio pesa come un macigno, c’è chi prova comunque a insinuarsi. E a volte lo fa nel modo più sporco: sfruttando la commozione, la rabbia, l’amore della gente. Nelle ultime ore, attorno a una storia che ha scosso Napoli e non solo, si è mosso qualcosa di inquietante. Tra messaggi che rimbalzano online, appelli “sentiti” e link condivisi in fretta, qualcuno avrebbe iniziato a chiedere denaro usando un nome che, in questo momento, dovrebbe essere protetto e rispettato più di ogni altra cosa.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Truffe in nome di Domenico, non ascoltateli. Presto una Fondazione”, l’appello di mamma PatriziaPatrizia, madre di Domenico, denuncia un'ondata di truffatori che si spacciano per lei per ottenere soldi.

Bimbo col cuore bruciato, il dolore di mamma Patrizia: rompe il silenzio dopo la morte del figlioPatrizia, madre di Domenico, ha deciso di parlare dopo la tragica scomparsa del suo bambino di due anni e mezzo, conosciuto come il “bambino dal cuore bruciato”.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.