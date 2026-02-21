Bimbo col cuore bruciato il dolore di mamma Patrizia | rompe il silenzio dopo la morte del figlio
Patrizia, madre di Domenico, ha deciso di parlare dopo la tragica scomparsa del suo bambino di due anni e mezzo, conosciuto come il “bambino dal cuore bruciato”. Il piccolo aveva subito un trapianto che avrebbe dovuto curarlo, ma le complicazioni hanno peggiorato la sua condizione, portandolo a un calvario durato settimane. La sua storia ha attirato l'attenzione di molti, lasciando tutti sconvolti per la sofferenza della famiglia. Ora, Patrizia racconta il dolore che non si placa.
Per settimane la sua storia ha tenuto con il fiato sospeso un intero Paese. Il piccolo Domenico, il bimbo di due anni e mezzo diventato noto come il bambino dal “cuore bruciato”, ha combattuto una battaglia durissima dopo un trapianto che avrebbe dovuto salvargli la vita e che invece si è trasformato in un calvario. Ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, attaccato all’Ecmo per sostenere le funzioni vitali, il suo nome è entrato nelle case degli italiani attraverso i bollettini medici, le parole dei legali e le immagini di una madre sempre presente accanto al suo letto. La vicenda ha attraversato fasi drammatiche: il peggioramento clinico, la sospensione delle terapie non più utili, la scelta condivisa di evitare l’accanimento terapeutico.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Domenico è morto, il bimbo di 2 anni con il «cuore bruciato» era in condizioni disperate al MonaldiCon profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un ... ilgazzettino.it
Il cuore del bimbo ha smesso di battere e il dramma del piccolo guerriero che ha commosso l'Italia è giunto all'ultimo atto. La telefonata a mamma Patrizia arriva quando ancora non sono le cinque del mattino. "Signora, venga in ospedale".