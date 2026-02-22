Chi era Sophie Scholl la studentessa che sfidò Adolf Hitler con la forza di una rosa bianca

Sophie Scholl, giovane studentessa tedesca, si oppose al regime nazista con grande coraggio. Quando distribuì volantini contro Hitler, fu scoperta e arrestata dalle autorità. La sua azione mirava a diffondere messaggi di resistenza tra i cittadini. La sua presenza in quel momento segnò un gesto di sfida che rimane nella memoria storica. La sua storia testimonia il valore di chi si oppose a un sistema oppressivo senza esitare.

Sophie Scholl, giovane studentessa tedesca, si oppose al regime nazista con straordinario coraggio. A soli 21 anni, sfidò Hitler e il terrore della dittatura, pagando con la vita la sua lotta per la libertà. Membro della “Rosa Bianca”, un gruppo di resistenza studentesca, Sophie distribuì volantini che denunciavano i crimini del nazismo e invitavano i tedeschi alla ribellione morale. Arrestata insieme al fratello Hans, affrontò un processo farsa e fu giustiziata il 22 febbraio 1943. La sua storia continua a ispirare chiunque creda nella giustizia e nella libertà. Una sorridente Sophie Scholl (fonte: iStorica) Nata il 9 maggio 1921 a Forchtenberg, Sophie crebbe in un ambiente familiare colto e cristiano. 🔗 Leggi su Cultweb.it

