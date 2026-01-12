Chi era Rubina Aminian la studentessa curda uccisa nelle proteste in Iran con uno sparo alla nuca

Rubina Aminian, studentessa curda di 23 anni, è stata uccisa durante le proteste in Iran. Mentre partecipava alle manifestazioni antigovernative, è stata colpita alla nuca con un colpo ravvicinato. La sua morte ha attirato l’attenzione internazionale sulla repressione in Iran e sulla situazione dei diritti civili nel paese.

Rubina Aminian è diventata il volto delle proteste antigovernative e della repressione in Iran: 23 anni, studentessa di design tessile, è stata uccisa con un colpo ravvicinato alla nuca mentre manifestava per strada. La sua storia raccontata da Iran Human Rights.

Iran, Rubina Aminian, la studentessa curda uccisa a sangue freddo dal regime: «Era una ragazza coraggiosa, combatteva per i diritti delle donne» - Era della regione del Kurdistan e giovedì si è unita alle proteste contro la Repubblica islamica ... corriere.it

Rubina Aminian, 23 anni: studentessa di moda uccisa in Iran mentre sognava la libertà - Il suo volto diventa simbolo della resistenza giovanile contro la repressione, per una generazione che non si arrende. cosmopolitan.com

Rubina Aminian è la prima vittima nota nelle proteste in Iran: la 23enne curda “colpita alla testa da un proiettile sparato alle spalle” x.com

La Stampa. . Il primo volto noto delle vittime della repressione in Iran è quello di Rubina Aminian, 23 anni. Studiava moda allo Shariati College di Teheran ed è stata uccisa dalle forze del regime nella notte dell’8 gennaio: stava uscendo dall’istituto per unirsi a - facebook.com facebook

