Accadde oggi | 30 gennaio il giuramento del cancelliere Adolf Hitler

Il 30 gennaio 1933, Adolf Hitler diventa ufficialmente cancelliere della Germania. Quel giorno, il presidente Hindenburg firma il decreto e mette fine alla lunga attesa. È l’inizio di un percorso che cambierà il corso della storia mondiale. In pochi mesi, Hitler consolidò il potere e portò la Germania verso la guerra.

Il 30 gennaio 1933 il vecchio Hindenburg nominò Hitler cancelliere, in quel momento leader del partito di maggioranza relativa che giunse al potere con mezzi formalmente democratici. Un uomo innocuo, data la sua apparenza mite, ma la storia ci ha insegnato che lìapparenza può ingannare eccome. È certo, infatti, che lui stesso uccise la democrazia, la libertà. Se stesso.La nomina avvenne il giorno precedente. Qualcuno vede in quel 30 gennaio l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Quando venne data la notizia della nomina, i berlinesi si agitarono positivamente, in festa lo acclamarono avanti alla sede del Kaiserhof, l'albergo che per settimane ospitò gli incontri segreti che spianarono la strada del successo di Hitler.

