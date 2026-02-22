Chi è Nicole Junkermann la contessa-imprenditrice tedesca che ha condotto Epstein fino al cuore del governo britannico

Nicole Junkermann, imprenditrice tedesca e contessa, ha collegato Jeffrey Epstein a figure influenti del governo britannico attraverso incontri e eventi esclusivi. La sua rete di contatti e le sue attività nel settore finanziario hanno contribuito a mantenere vivo il legame tra Epstein e ambienti di potere. La sua presenza in occasioni private ha attirato l’attenzione degli investigatori, che cercano di capire come questa figura abbia influito sulle connessioni tra il mondo dello spettacolo e i vertici politici.

Londra, 22 febbraio 2026 - Il caso Jeffrey Epstein torna a scuotere i palazzi del potere britannico, svelando un legame ventennale che dalle feste del jet-set arrivava dritto al cuore di Westminster. Al centro della tempesta c'è Nicole Junkermann, 50 anni, investitrice tech e contessa tedesca, le cui fitte relazioni con il finanziere suicida nel 2019 sono emerse grazie ai documenti del Dipartimento di Giustizia statunitense. Come rivelato dal Daily Mail, centinaia di email mostrano come la Junkermann possa aver rappresentato l'anello di congiunzione tra il predatore sessuale e l'establishment politico del Regno Unito.