Il governo britannico in crisi per il caso Epstein dice sì al cambio di sesso dai 4 anni

Il governo britannico ha deciso di approvare la possibilità di cambiare sesso a partire dai quattro anni, una scelta che ha suscitato molte polemiche. Questa decisione si inserisce in un dibattito acceso che coinvolge anche i Labour, il partito di sinistra che ancora spinge per l’adozione di questa misura. Mentre altri paesi rallentano o bloccano le proposte simili, in Gran Bretagna si continua a sostenere questa linea, anche grazie a una forte pressione da parte di alcuni gruppi di attivisti.

Il mondo va altrove, ma i Labour inglesi si ostinano a giocare sulla pelle dei più piccoli. Il partito Labour (la sinistra inglese che fu guidata da Tony Blair ), in controtendenza con tutto il resto del mondo che sta rallentando molto su questo tema, ebbene, apre al cambio di genere per i bambini dai quattro anni in su. Una follia totale, incomprensibile, non supportata da alcun elemento scientifico né di psicologia evolutiva. Un disastro. Anzi, un baratro che si apre e che può provocare la tragedia di bambini ai quali viene rovinata per sempre la vita. 🔗 Leggi su Laverita.info

Il governo di Londra si trova sotto pressione dopo le rivelazioni sui legami tra Epstein e alcuni membri dell’élite britannica.

