Che Modena a Castellamare | anche la Juve Stabia si inchina

Modena ha vinto contro la Juve Stabia grazie a un gol decisivo nel secondo tempo. La squadra ha mostrato grande determinazione e ha sfruttato un errore della difesa avversaria per trovare il vantaggio. La partita si è giocata sotto una pioggia battente, che ha reso il campo scivoloso e complicato. I tifosi presenti allo stadio hanno festeggiato la vittoria con entusiasmo, portando in campo uno striscione dedicato alla squadra.

Modena, 22 febbraio 2026 – Non è più una semplice e casuale coincidenza. Andrea Sottil è l'uomo dei tabù sfatati, storici o attuali che siano. In nemmeno una mezz'oretta di una primo tempo caratterialmente perfetto, il Modena sbanca un campo nel quale nessuno era mai riuscito a vincere quest'anno e riscrive la storia dei suoi precedenti al «Menti», dove aveva solo perso o pareggiato in passato. Col più pragmatico degli approcci, i canarini vanno a Castellammare ed impongono la loro personalissima legge della trasferta: ventiduesimo punto su quarantatré, come il Monza, meglio fanno solo Venezia e Frosinone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Modena, che colpo: primo ko in casa della Juve Stabia, che spreca un rigore all'81'La Juve Stabia ha battuto Modena 2-1, grazie ai gol di Zanimacchia e Zampano, dopo che Mosti aveva pareggiato.

Pronostico Juve Stabia-Modena: il fattore salta alla quintaLa partita tra Juve Stabia e Modena si gioca per la quinta volta in campionato, perché il fattore casa ha sempre deciso l’esito nelle precedenti sfide.

Verso Juve Stabia - Modena, Sottil: Carica, non ansia. Loro imbattuti in casa ma penalizzati dal campoLe parole del tecnico dei canarini in vista dello scontro caldo in zona playoff in Campania previsto domenica: Mai avuto un gruppo così bello, puro e disciplinato. L'avversario ha identità e concetti ... today.it

