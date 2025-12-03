Alessandra Amoroso ?mamma? Maria De Filippi la figlia Penelope e le nozze | Per anni ho vissuto la sindrome dell' impostore Volevo scappare dalla scuola di Amici

Leggo.it | 3 dic 2025

Tra gli ospiti della nuova puntata dello show di Canale 5 "Gigi & Vanessa" c'è anche Alessandra Amoroso. Si tratta della prima ospitata dopo la nascita della figlia. 🔗 Leggi su Leggo.it

alessandra amoroso mamma maria de filippi la figlia penelope e le nozze per anni ho vissuto la sindrome dell impostore volevo scappare dalla scuola di amici

© Leggo.it - Alessandra Amoroso, ?mamma? Maria De Filippi, la figlia Penelope e le nozze: «Per anni ho vissuto la sindrome dell'impostore. Volevo scappare dalla scuola di Amici»

