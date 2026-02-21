Chanel Totti e il divorzio dei genitori | Solo noi sappiamo come sono andate le cose

Chanel Totti ha deciso di parlare del divorzio dei genitori, affermando che solo loro conoscono davvero come sono andate le cose. La ragazza, che ha appena compiuto 18 anni, si prepara a debuttare in televisione come concorrente di Pechino Express, insieme all’amico Filippo Laurino. La sua partecipazione mette in evidenza il desiderio di affrontare un nuovo capitolo della vita pubblica. La prima puntata della trasmissione andrà in onda questa sera.

È tutto pronto per l'inizio della 13ª edizione di Pechino Express, al via il 12 marzo in esclusiva su Sky, e per il debutto in tv di Chanel Totti, concorrente insieme all'amico d'infanzia Filippo Laurino nell'edizione che partirà dall'Indonesia e si concluderà in Giappone dopo alcune tappe in Cina. In occasione di questa prima esperienza davanti alle telecamere, la 18enne si è raccontata per la prima volta in un'intervista al Corriere della Sera, rompendo anche il silenzio sul divorzio dei genitori, Francesco Totti e Ilary Blasi. "Non siamo né la prima né saremo l’ultima famiglia che attraversa questa cosa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

Divorzio Totti-Blasi, l’ex capitano chiede il taglio del mantenimento ai figli: “Chanel e Cristian sono autonomi”Francesco Totti ha richiesto di ridurre l’assegno di mantenimento per i figli, sostenendo che Chanel e Cristian sono ormai indipendenti.

Divorzio Totti-Blasi, Chanel rompe il silenzio: “Ci vanno di mezzo i figli, per me e Cristian non è stato facile”Chanel Totti ha deciso di parlare dopo il divorzio tra i genitori, che ha coinvolto anche i figli.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.