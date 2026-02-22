Champions League femminile sconfitta indolore per la SIS Eliminate Rapallo ed Ekipe Orizzonte

La SIS perde una partita importante a causa di alcune imprecisioni difensive e conclude il turno con tre sconfitte consecutive. Durante l'incontro, le giocatrici hanno tentato di mantenere il ritmo, ma hanno incontrato avversarie più rapide e organizzate. La sconfitta non influisce troppo sulla classifica, poiché le italiane erano già eliminate. La squadra si prepara ora per le prossime sfide nazionali e internazionali.

Si conclude con il bilancio negativo di tre sconfitte in altrettante uscite la quinta giornata dello Stage Group di Champions League di pallanuoto femminile per le formazioni italiane. I passi falsi dolorosi sono senza dubbio quelli incassati da Rapallo Pallanuoto ed Ekipe Orizzonte Catania che perdono la possibilità di giocarsi la qualificazione nell'ultimo turno. La quinta giornata dello Stage Group di Champions League di pallanuoto femminile si apre con la sconfitta del Rapallo Pallanuot o. A Budapest le liguri cedono 16-13 in casa del Ferencvaros e compromettono in maniera definitiva le residue possibilità di accedere ai quarti di finale.