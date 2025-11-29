Pallanuoto femminile L’Ekipe Orizzonte centra la prima vittoria in Champions League SIS Roma sconfitta

Giornata in chiaroscuro per le formazioni italiane impegnate nel terzo turno della fase a gironi della Champions League 2025-2026 di pallanuoto femminile: arriva il primo successo per L’Ekipe Orizzonte, mentre subisce la prima battuta d’arresto la SIS Roma, infine non viene disputato il match del Rapallo. Nel Gruppo B vittoria de L’Ekipe Orizzonte, che tra le mura amiche supera le catalane del Terrassa con lo score di 13-9 e resta in corsa per il passaggio del turno. Le campionesse d’Italia ipotecano il successo già nel primo quarto, chiuso sul 5-1, poi amministrano per il resto del match, arrivando a +5 a metà gara, sull’8-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

