Ambulanza vandalizzata e svaligiata durante un soccorso Il furto nella notte di Capodanno

Durante la notte di Capodanno, un'ambulanza impegnata in un intervento di soccorso è stata vandalizzata e svaligiata. Sono stati infranti i vetri del veicolo e rubati alcuni oggetti personali degli operatori. Si tratta di un episodio che si ripete, mettendo a rischio la sicurezza di chi lavora in prima linea per assistere chi ha bisogno. Un comportamento inaccettabile che richiede interventi adeguati.

Hanno spaccato il vetro dell'ambulanza e rubati oggetti personali all'interno. Un furto, non il primo, che ha visto come vittime gli operatori del 118 in quel momento impegnati in un soccorso. I fatti sono accaduti la notte di Capodanno al Don Bosco, su viale dei Salesiani. VERGOGNA. Oggi la nostra ambulanza è stata vandalizzata da ignoti che hanno tentato di rubare materiale destinato al soccorso della comunità. Un gesto vile e inaccettabile che colpisce non un'associazione, ma tutti i cittadini che ogni giorno si affidano

