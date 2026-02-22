Cerimonia chiusura Olimpiadi Milano Cortina 2026 | tutto quello che c’è da sapere

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si terrà nel centro di Milano, con un grande spettacolo di luci e musica. La scelta della location, in piazza del Duomo, mira a coinvolgere migliaia di spettatori e a celebrare l’evento sportivo più importante dell’anno. La durata prevista è di circa un’ora e mezza, con esibizioni dal vivo di artisti italiani e internazionali. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e online.

© Tpi.it - Cerimonia chiusura Olimpiadi Milano Cortina 2026: tutto quello che c’è da sapere

Cerimonia chiusura Olimpiadi Milano-Cortina 2026: anticipazioni, cast, ospiti, cantanti, location, durata, orario, a che ora, Rai 1, streaming. Cala il sipario sulle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un grande successo sia sul piano organizzativo che per il record di medaglie conquistate dagli atleti azzurri. Questa sera, domenica 22 febbraio 2026, dalla splendida location dell’Arena di Verona va in scena la Cerimonia di Chiusura dei Giochi. Tanti i grandi ospiti e cantanti che si esibiranno, a cominciare da un grande show di Gabri Ponte e da quello di Achille Lauro. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere. 🔗 Leggi su Tpi.it Olimpiadi Milano Cortina 2026: tutto quello che c'è da sapere sulla cerimonia di inaugurazione stasera in tv: scaletta, ospiti, orariQuesta sera Milano si prepara a ospitare la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026. Cerimonia apertura Milano Cortina 2026: tutto quello che c’è da sapereQuesta sera, alle 20, lo stadio San Siro di Milano apre ufficialmente le Olimpiadi invernali 2026. Cerimonia di Chiusura Olimpiadi 2026 in Arena Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi di Milano Cortina 2026: come sarà la Cerimonia di Chiusura?; Milano Cortina, oggi la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi: orario, ospiti e dove vederla; Olimpiadi Invernali, tutto pronto per la cerimonia di chiusura; Cerimonia di chiusura Olimpiadi invernali 2026, cosa c'è da sapere. Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina: tutti gli ospiti sul palco e cosa accadrà stasera all'Arena di VeronaNella serata di domenica 22 febbraio, alle 20:30, all'Arena di Verona prende il via la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina ... vogue.it Milano Cortina 2026: ecco il programma della Cerimonia di chiusura!Stasera si chiudono le Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina con la cerimonia di chiusura all'Arena di Verona. generationsport.it L'Italia è attualmente quarta nel medagliere delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 pur avendo conquistato un numero di medaglie (30) superiore all'Olanda (3ª, a quota 20). Il motivo - facebook.com facebook Ultimo giorno per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Un bilancio per il Trentino. Alle 20.30 la cerimonia di chiusura in diretta su @Rai1 e @RaiPlay . x.com