Cerimonia apertura Milano Cortina 2026 | tutto quello che c’è da sapere

Questa sera, alle 20, lo stadio San Siro di Milano apre ufficialmente le Olimpiadi invernali 2026. La cerimonia di apertura si tiene davanti a migliaia di spettatori e sarà trasmessa in diretta streaming. Tra anticipazioni, cast e durata, gli organizzatori promettono uno spettacolo ricco di sorprese per dare il via ai Giochi.

Cerimonia apertura Olimpiadi Milano-Cortina 2026: anticipazioni, cast, durata e streaming. Questa sera, venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 20 allo stadio San Siro di Milano andrà in scena la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Un evento che vedrà esibirsi artisti internazionali di grande successo, tra cui la cinque volte vincitrice del Grammy Award Mariah Carey, la vincitrice del Golden Globe Laura Pausini e il famoso tenore italiano Andrea Bocelli, oltre all'attore e produttore pluripremiato Pierfrancesco Favino e alla star di The White Lotus candidata agli Emmy Sabrina Impacciatore.

