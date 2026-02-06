Olimpiadi Milano Cortina 2026 | tutto quello che c' è da sapere sulla cerimonia di inaugurazione stasera in tv | scaletta ospiti orari

Questa sera Milano si prepara a ospitare la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026. La città si accende di luci e di emozioni, mentre migliaia di persone si radunano per seguire l’evento in tv o dal vivo. La scaletta prevede spettacoli, ospiti e momenti simbolici, tutto pronto per dare il via a due settimane di sport e festa.

C'è una sera in cui Milano rallenta, si lascia attraversare da un'attesa elettrica e accende tutte le sue luci. È quella della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Ecco dove vederla in tv (in diretta su Rai 1, ma non solo), gli orari, la scaletta, i protagonisti. Alle 20 in punto, lo stadio di San Siro — per l'occasione ribattezzato Milano San Siro Olympic Stadium — diventa il centro simbolico di un evento che va oltre lo sport: uno spettacolo globale seguito in mondovisione da oltre due miliardi di persone, pensato per raccontare l'Italia attraverso immagini, musica e volti iconici.

