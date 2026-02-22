Cerchiamo occhiali usati | nei Paesi poveri sono beni di lusso

Un'associazione raccoglie occhiali usati per aiutare chi vive in povertà. La causa è la scarsità di accesso a dispositivi ottici, considerati un lusso nei Paesi meno sviluppati. Gli occhiali vengono donati da cittadini e negozianti italiani e poi distribuiti in zone dove la vista compromessa limita le possibilità di lavoro e studio. La raccolta si concentra su modelli ancora funzionanti e in buono stato, per offrire un aiuto concreto. La spedizione parte ogni mese verso le comunità bisognose.

Una raccolta di occhiali da vista, per aiutare le persone in difficoltà anche in un altro continente. La promuove l'associazione Aiutility: "Durante la visita all' Occhialeria Sociale di via Ravenna, che permette di avere occhiali da vista gratis per persone con Isee inferiore ai 10mila euro – spiegano i promotori – siamo venuti a conoscenza di una collaborazione con un centro medico in Malawi dove necessitano di centinaia di occhiali da vista, non avendo alcun tipo di assistenza medica né presìdi. Situazioni analoghe si ritrovano in Camerun, in Senegal e in Burkina Faso", quindi si è creata una rete per la consegna di materiale sanitario direttamente ai volontari.