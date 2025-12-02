L’Ue come Trump | dazi ai Paesi poveri se non si riprenderanno i loro migranti La svolta nei nuovi accordi commerciali

Chi di dazi perisce (o quasi) di dazi ferisce. L’Unione europea ha provato per mesi a sottrarsi alla scure delle tariffe di Donald Trump. Senza successo, come ben sappiamo. A fine luglio dopo estenuanti negoziati la Commissione per conto dei 27 ha dovuto piegarsi all’«accordo» che prevede dazi Usa generalizzati del 15% sulla maggior parte dell’export Ue. Non che Trump se la sia presa, se non altro, solo con l’Ue. Dei dazi la Casa Bianca fa uso volentieri per ribilanciare i rapporti commerciali con quasi tutti i Paesi del globo, ma pure per ottenere altri obiettivi di politica estera di ogni genere: si tratti di «forzare» la pace tra Russia e Ucraina, portare a più miti consigli tecnologici la Cina o punire Paesi che non collaborano come si vorrebbe sul fronte del controllo dei flussi migratori. 🔗 Leggi su Open.online

