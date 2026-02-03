Tenta di far entrare al carcere di San Gimignano cellulari per i detenuti con un drone

La polizia ha scoperto un tentativo di far entrare cellulari nel carcere di San Gimignano usando un drone. Gli agenti hanno intercettato il mezzo volante mentre si avvicinava alla recinzione. Non è ancora chiaro chi ci fosse dietro questa manovra, ma gli investigatori stanno lavorando per identificare i responsabili. La vicenda mette in allarme le autorità, che temono che i detenuti possano ricevere informazioni o contattare l’esterno illegalmente.

SAN GIMIGNANO – Tentano di portare telefoni cellulari all'interno del carcere di San Gimignano con un drone. I militari della stazione dei carabinieri di San Gimignano, coadiuvati dal personale del locale Nucleo operativo e radiomobile, hanno denunciato alla procura di Siena un 49enne, originario della provincia di Salerno, ritenuto quale presunto responsabile del tentativo di introduzione di dispositivi di comunicazione all'interno del penitenziario locale. L'operazione è scattata nella tarda serata di ieri (2 febbraio) quando è stata segnalata la presenza di un drone che sorvolava a bassa quota l'area perimetrale della casa di reclusione di San Gimignano.

